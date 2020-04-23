Початок міжнародного сезону у фігурному катанні заплановано на 9 вересня в Пекіні
Перший з них повинен пройти з 9 по 13 вересня в Пекіні (Китай), повідомляє офіційний сайт ISU.
Решта розклад "челленджерів" виглядає наступним чином:
17-19 вересня - Оаквілль (Канада);
16-19 вересня - Братислава (Словаччина);
23-26 вересня - Оберстдорф (Німеччина);
8-11 жовтня - Еспоо (Фінляндія);
15-17 жовтня - Будапешт (Угорщина);
29 жовтня - 1 листопада - Алмати (Казахстан);
12-15 листопада - Варшава (Польща);
23-30 листопада - Інсбрук (Австрія);
2-5 грудня - Загреб (Хорватія).
При цьому наголошується, що розклад може змінюватися в залежності від розвитку ситуації з коронавірусів. Раніше через пандемію COVID-19 ISU скасував чемпіонат світу, який повинен був пройти в канадському Монреалі з 18 по 22 березня.
Фото: Getty Images.