Початок міжнародного сезону у фігурному катанні заплановано на 9 вересня в Пекіні

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував попередній розклад турнірів з фігурного катання серії "челленджер" сезону-2020/21.

Перший з них повинен пройти з 9 по 13 вересня в Пекіні (Китай), повідомляє офіційний сайт ISU.

Решта розклад "челленджерів" виглядає наступним чином:

17-19 вересня - Оаквілль (Канада);

16-19 вересня - Братислава (Словаччина);

23-26 вересня - Оберстдорф (Німеччина);

8-11 жовтня - Еспоо (Фінляндія);

15-17 жовтня - Будапешт (Угорщина);

29 жовтня - 1 листопада - Алмати (Казахстан);

12-15 листопада - Варшава (Польща);

23-30 листопада - Інсбрук (Австрія);

2-5 грудня - Загреб (Хорватія).

При цьому наголошується, що розклад може змінюватися в залежності від розвитку ситуації з коронавірусів. Раніше через пандемію COVID-19 ISU скасував чемпіонат світу, який повинен був пройти в канадському Монреалі з 18 по 22 березня.

Фото: Getty Images.