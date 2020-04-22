Комісія НОК України затвердила систему рейтингу підтримки олімпійських федерацій
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
"Сьогодні в режимі онлайн під головуванням віцепрезидента НОК України Ігоря Гоцула відбулося засідання Комісії Національного олімпійського комітету України "Олімпійські федерації", участь в якому взяли президент НОК Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Члени Комісії затвердили систему залікових очок за результатами виступів спортсменів у провідних міжнародних змаганнях 2019 року (літні види спорту) та у змаганнях сезону 2019-2020 років (зимові види спорту). Ці напрацювання будуть розглянуті на засіданні Виконкому НОК", - йдеться в повідомленні.
Звертаючись до членів Комісії, Сергій Бубка наголосив, що навіть в непростих умовах сьогодення Олімпійський комітет України продовжує свою активну діяльність. "Національний олімпійський комітет продовжуватиме традиційну підтримку національних Федерацій - через них й надалі допомагатиме спортсменам та тренерам України", - сказав він.
Присутні обмінялися думками щодо підготовки та тренувань спортсменів у нинішніх умовах.
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт наголосив, що сподівається на максимально швидке відкриття спортивних залів, стадіонів, арен для тренувань провідних спортсменів.
"Сьогодні ми бачимо дуже складну ситуацію у світі. Як спортсмен і тренер, чудово розумію думки наших атлетів, фахівців, які прагнуть якомога скоріше повернутися до повноцінних тренувань. Відзначу, ми знаходимося у постійному тісному контакті з Урядом, з Міністерством охорони здоров'я України, проводимо консультації задля вирішення питань максимально швидкого відкриття спортивних залів, стадіонів, арен для тренувань провідних спортсменів. Віримо, що у найближчий час це стане можливим. Прошу спортивну спільноту України з розумінням відноситися до сьогоднішньої ситуації, адже здоров'я людей, нації – це найголовніше", - сказав Гутцайт.
Фото: facebook/НОК України та олімпійська команда