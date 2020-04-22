Комісія НОК України затвердила систему рейтингу підтримки олімпійських федерацій

Комісія національного олімпійського комітету України на своєму засіданні 22 квітня затвердила систему рейтингу підтримки олімпійських федерацій.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"Сьогодні в режимі онлайн під головуванням віцепрезидента НОК України Ігоря Гоцула відбулося засідання Комісії Національного олімпійського комітету України "Олімпійські федерації", участь в якому взяли президент НОК Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Члени Комісії затвердили систему залікових очок за результатами виступів спортсменів у провідних міжнародних змаганнях 2019 року (літні види спорту) та у змаганнях сезону 2019-2020 років (зимові види спорту). Ці напрацювання будуть розглянуті на засіданні Виконкому НОК", - йдеться в повідомленні.

Звертаючись до членів Комісії, Сергій Бубка наголосив, що навіть в непростих умовах сьогодення Олімпійський комітет України продовжує свою активну діяльність. "Національний олімпійський комітет продовжуватиме традиційну підтримку національних Федерацій - через них й надалі допомагатиме спортсменам та тренерам України", - сказав він.

Присутні обмінялися думками щодо підготовки та тренувань спортсменів у нинішніх умовах.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт наголосив, що сподівається на максимально швидке відкриття спортивних залів, стадіонів, арен для тренувань провідних спортсменів.

"Сьогодні ми бачимо дуже складну ситуацію у світі. Як спортсмен і тренер, чудово розумію думки наших атлетів, фахівців, які прагнуть якомога скоріше повернутися до повноцінних тренувань. Відзначу, ми знаходимося у постійному тісному контакті з Урядом, з Міністерством охорони здоров'я України, проводимо консультації задля вирішення питань максимально швидкого відкриття спортивних залів, стадіонів, арен для тренувань провідних спортсменів. Віримо, що у найближчий час це стане можливим. Прошу спортивну спільноту України з розумінням відноситися до сьогоднішньої ситуації, адже здоров'я людей, нації – це найголовніше", - сказав Гутцайт.

Фото: facebook/НОК України та олімпійська команда