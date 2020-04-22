Леонід Кучук очолив мінське "Динамо"

У мінського футбольного клубу "Динамо" новий головний тренер.

Сьогодні клубна пресслужба повідомила, що команду очолив один із кращих і найбільш титулованих білоруських фахівців Леонід Кучук.

"Новим головним тренером мінського "Динамо" стане один з кращих і найбільш титулованих білоруських фахівців, Леонід Станіславович Кучук", - йдеться в повідомленні.

Саме в цьому клубі 1979 року почалася футбольна кар'єра Кучука, а свої перші кроки на тренерському містку відомий фахівець робив у футбольному клубі "Динамо-93".

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В якості головного тренера Леонід Кучук працював у клубах Молдови, України ("Арсенал", "Рух"), а також у Росії.

Фото: dinamo-minsk.by