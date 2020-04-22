Леонід Кучук очолив мінське "Динамо"
Укрінформ
У мінського футбольного клубу "Динамо" новий головний тренер.
Сьогодні клубна пресслужба повідомила, що команду очолив один із кращих і найбільш титулованих білоруських фахівців Леонід Кучук.
"Новим головним тренером мінського "Динамо" стане один з кращих і найбільш титулованих білоруських фахівців, Леонід Станіславович Кучук", - йдеться в повідомленні.
Саме в цьому клубі 1979 року почалася футбольна кар'єра Кучука, а свої перші кроки на тренерському містку відомий фахівець робив у футбольному клубі "Динамо-93".
В якості головного тренера Леонід Кучук працював у клубах Молдови, України ("Арсенал", "Рух"), а також у Росії.
Фото: dinamo-minsk.by