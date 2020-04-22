Товариський футбольний матч "молодіжок" Італії та України скасовано

На 3 червня був запланований товариський футбольний поєдинок молодіжних збірних Італії та України.

Однак через пандемію коронавірусу та вердикт виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів цей матч скасували, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що XVII турнір Валерія Лобановського за участю молодіжної збірної України, який мав проходити 29-31 травня, перенесено на 2021 рік.

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Таким чином, наступного разу команда Руслана Ротаня збереться разом 31 серпня. Збір буде присвячено виїзним матчам відбіру Євро-2021 проти Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).

Фото: uaf.ua.