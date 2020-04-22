Баскетбол: шість німецьких клубів хочуть грати в нижчих дивізіонах

Шість команд німецької баскетбольної Бундесліги виявили бажання провести наступний сезон у більш низьких дивізіонах чемпіонату країни.

П'ять клубів подали заявки на отримання ліцензії для другого дивізіону, а один колектив заявився до другого та третього дивізіонів чемпіонату Німеччини, повідомляє Eurohoops.

Видання зазначає, що таке рішення клуби ухвалили через фінансові проблеми у зв'язку із призупиненням сезону.

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Через пандемію коронавірусу в деяких німецьких клубах пішли на скорочення зарплат. Тек, багаторазовий чемпіон Німеччини "Бамберг" урізав виплати наполовину, а гравці мюнхенської "Баварії" - на третину.

Фото: eurohoops.net.