Баскетбол: шість німецьких клубів хочуть грати в нижчих дивізіонах
Укрінформ
Шість команд німецької баскетбольної Бундесліги виявили бажання провести наступний сезон у більш низьких дивізіонах чемпіонату країни.
П'ять клубів подали заявки на отримання ліцензії для другого дивізіону, а один колектив заявився до другого та третього дивізіонів чемпіонату Німеччини, повідомляє Eurohoops.
Видання зазначає, що таке рішення клуби ухвалили через фінансові проблеми у зв'язку із призупиненням сезону.
Через пандемію коронавірусу в деяких німецьких клубах пішли на скорочення зарплат. Тек, багаторазовий чемпіон Німеччини "Бамберг" урізав виплати наполовину, а гравці мюнхенської "Баварії" - на третину.
Фото: eurohoops.net.