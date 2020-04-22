Усик вважає бойові мистецтва занадто жорстокими для жінок

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, а нині обов'язковий претендент на титул WBO у суперважкій вазі український боксер Олександр Усик поділився думками про участь жінок у бойових мистецтвах.

Олександр Усик в інтерв'ю Przeglad Sportowy, зокрема, зазначив, що бойові мистецтва змушують жінок втрачати частину своєї чарівності й ставати грубими.

"Я вважаю, що дівчата не повинні боксувати. Для мене жінка - це як квітка, яка повинна радувати око чоловіка, про яку потрібно піклуватися, любити і захищати, а іноді навіть балувати. Бокс і ММА, тим часом, змушують жінок втрачати частину своєї чарівності і ставати грубими.

Це моя точка зору. Хтось скаже, що я говорю дурниці, і мені краще закрити рот. Я зроблю це, але я знову повторюю, що проти жіночих бойових мистецтв. Дами можуть зробити щось більш гарне і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво. Бокс - це жорстокий вид спорту, тут повинні змагатися справжні чоловіки", - передає слова Усика XSPORT.

Як повідомлялося, Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика, заявив, що пріоритетний суперник для його підопічного - володар титулів WBA, WBO та IBF британець Ентоні Джошуа. В разі перемоги над ним Усик може провести об'єднавчий бій з іншим британцем - чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі

Фото: facebook/Alexanderusyk