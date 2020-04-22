В Італії дві дівчини зіграли в теніс на дахах сусідніх будинків

В Італії через карантин дві дівчини провели тенісний матч на дахах сусідніх будинків.

Про це повідомляє БТУ.

"Дві мешканки Лігурії захопили уболівальників своєю грою. 13-річна Вітторія і 11-річна Карола поки не можуть зустрітися одна з одною на корті, тому сусідки вирішили знайти іншу можливість не відмовлятися від тенісу", - йдеться в повідомленні.

Відео захопливого матчу опублікувала Асоціація тенісистів-професіоналів в Instagram.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли. Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу "приєдналося" ще 420 нових хворих, і загальне число випадків коронавірусу в країні сягнуло 819 164.

В Іспанії зафіксовано 204 178 випадків COVID-19 (21 282 смерті і 82 514 одужалих), в Італії - 183 957 випадків (24 648 смертей і 51 600 осіб, що оговталися).