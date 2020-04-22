Зінченко та Малиновський візьмуть участь у «Breakfast with Champions»

23 квітня об 11:30 на YouTube-каналі УАФ відбудеться друга зустріч з футболістами в межах проєкту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch та Української асоціації футболу.

Цього разу гостями ефіру стануть двоє зіркових легіонерів, топ-гравці національної збірної команди України з футболу Олександр Зінченко та Руслан Малиновський.

Карантин – складний період для кожного. А особливо для футболістів, адже вони звикли до активних фізичних навантажень та щільного графіка тренувань. А як гравцям збірної, які в цей час опинилися далеко від дому? Які обмеження діють в їхніх містах? Чим займаються і як підтримують активність? Можливо, хтось встиг повернутися до України? Або ж планують зробити це, щойно знімуть відповідні обмеження? Та й взагалі, що найперше хочуть зробити Олександр Зінченко та Руслан Малиновський, щойно завершиться карантин?

Все це та багато іншої інформації - в проєкті «Breakfast with Champions».

Модератор заходу – пресаташе національної збірної команди України з футболу Олександр Гливинський.

«Breakfast with Champions» – проєкт TM Parimatch, в рамках якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту. Гостями проєкту стали Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко, Андрій П’ятов, Олександр Караваєв та ін.

Фото з відкритих джерел