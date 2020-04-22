Футбольні змагання у Нідерландах призупинили до 1 вересня

Футбольний сезон у Нідерландах можна вважати завершеним.

Прем'єр-міністр Марк Рютте на пресконфереції у вівторок ввечері повідомив, що в Нідерландах скасовуються всі масові спортивні змагання до 1 вересня. Про це повідомляє видання Voetbal International.

Футбольні матчі заборонено проводити навіть без присутності глядачів.

Таким чином, футбольний сезон-2020/21, який мав стартувати в середині серпня, не розпочнеться вчасно. Це загрожує клубам певними фінансовими проблемами.

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Як повідомлялося, 23 квітня виконавчий комітет УЄФА у форматі відеоконференції проведе засідання, на якому обговорять стан справ у європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу. УЄФА рекомендував завершити національні чемпіонати у вищих дивізіонах та розіграш національних кубків. У разі повної неможливості такого варіанту пізніше будуть розроблені спеціальні рекомендації щодо участі клубів таких ліг в єврокубках.

Фото: Pro Shots