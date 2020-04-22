У чемпіонаті Іспанії з баскетболу визначилися з планами на новий сезон

У іспанській баскетбольній Лізі ACB визначилися з планами на наступний сезон.

У чемпіонаті-2020/21 у головному дивізіоні мають стартувати 20 команд, а змагання можуть розпочатися в жовтні, інформує Eurohoops.

Нині в провідному дивізіоні іспанського чемпіонату виступають 18 команд. Претендентами на два додаткових місця є "Гіпускоа", "Вальядолід", "Аліканте" та "Корунья".

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Нагадаємо, раніше в Лізі ACB запланували зіграти заключну частину поточного чемпіонату в дві групи по 6 команд з плей-оф, який почнеться з півфіналу.