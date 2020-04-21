Карлсен і Каруана захопили лідерство в онлайн-турнірі Magnus Carlsen Invitational

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися матчі другого туру.

Фабіано Каруана (США) на тай-брейку (армагеддон) переграв китайця Дін Ліженя - 3:2 (рахунок у матчі 2:1), а француз Максим Вашьє-Лаграв також в армагеддоні поступився росіянину Яну Непомнящему - 2:3 (рахунок у матчі 1:2), повідомляє Укрінформ.

Після двох турів Каруана разом з ініціатором змагань чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном очолюють турнірну онлайн-таблицю і зійдуться в очному протистоянні у наступному турі.

У третьому турі також зустрінуться: іранець Аліреза Фірузджа і Хікару Накамура (США), Вашьє-Лаграв - Дін Ліжень, а також Аніш Гірі (Голландія) і Непомнящий.

Турнірне становище учасників: Карлсен - 5 очок, Каруана - 5, Накамура - 4, Вашьє-Лаграв - 4, Дін Ліжень - 4, Непомнящий - 2, Фірузджа - 0, Гірі - 0.

Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.