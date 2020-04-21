Німецькі клуби готові поновити футбольний чемпіонат 9 травня

Наразі матчі проводитимуть без глядачів.

Провідні клуби німецької Бундесліги підтримують попереднє рішення поновити чемпіонат 9 травня матчами без глядачів, повідомляє Kicker.

«Нікому не подобаються матчі без фанів, але для багатьох клубів це зараз єдиний спосіб залишитися на плаву і зберігати робочі місця. Ми повинні дуже уважно дотримуватися всіх норм безпеки, щоб мінімізувати ризики», - заявив керівник «Баварії» Карл-Гайнц Румменігге.

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«Якби керівництво ліги не провело таку об'ємну роботу, то влада країни не прийняла б рішення на нашу користь. Всі клуби повинні підтримати лігу. Ми повинні все зробити за правилами, організувати безпечне функціонування», - сказав президент «Боруссії» (Дортмунд) Ганс-Йоахім Ватцке.

Нагадаємо, сезон в Бундеслізі може поновитися на початку травня. За словами генерального директора Німецької футбольної ліги (DFL) Крістіана Зайферта, матчі можуть почати грати з 9 травня без глядачів.

Фото: Kicker