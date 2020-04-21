Потрібно повертатися до спортивних змагань якомога швидше - керівник Формули E

Алехандро Агаг вважає, що людям на карантині потрібні прямі спортивні трансляції.

Керівник Формули E (перегони на електромобілях) Алехандро Агаг виступає за якнайшвидше повернення спортивних заходів, незважаючи на триваючу пандемію коронавірусу, повідомляє motorsport.com.

«Я вважаю, що потрібно повертатися до спортивних змагань якомога швидше. Нехай і за закритими дверима - думаю, доведеться проводити заходи без глядачів. Людям потрібні розваги, коли вони знаходяться вдома. Якщо повернеться футбол, якщо повернеться автоспорт, у них буде більше причин залишатися вдома, а проведення часу стане більш приємним. Якщо розваг немає, ризик порушень самоізоляції підвищиться. Спорт може зіграти велику роль.

Сподіваюся, спорт без глядачів не є нашим майбутнім, тому що це було б сумне майбутнє. Але в короткостроковій перспективі це єдиний спосіб відновити турніри. Я виступаю за змагання без глядачів, тому що це дає хоч щось для уболівальників. Спорт важливий у соціальному плані в такий період, коли ми боремося з COVID. Потрібно повертатися якомога швидше», - впевнений Агаг.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки. Пілот «Феррарі» Шарль Леклер виграв віртуальний Гран-прі Китаю. Це вже друга поспіль перемога монегаска у віртуальному сезоні.

Фото: parabolike.com