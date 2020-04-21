У Лондоні хочуть провести показовий турнір за участю кращих тенісистів Британії

У літній період в Лондоні планують створити виставковий турнір за участю кращих тенісистів Британії.

Змагання планується провести за підтримки екслідера парного рейтингу Джеймі Маррея, повідомляє БТУ.

Джеймі Маррей займається плануванням одиночного турніру з груповим форматом, який може пройти приблизно в період Вімблдону - з 29 червня по 12 липня. Матчі пройдуть без глядачів, а також, по можливості, без суддів. Планується залучити топ-вісімки британських тенісистів, які будуть розділені на 2 групи по 4 людини. Переможці квартетів зіграють у фіналі.

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Раніше ряд організацій в різних країнах Європи озвучили ініціативу про створення показових турів, змагань або серії матчів за участю провідних тенісистів. Як відзначають журналісти The Telegraph, коментуючи проведення виставкових турнірів в Європі, "проблема багатьох з цих концепцій полягає в розробці чітких планів, в той же час, в світі немає ніякої визначеності, як пандемія прогресуватиме далі".

Фото: Kingswood Lawn Tennis Club