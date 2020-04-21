Завершити сезон в УПЛ можна взагалі за чотири тури - наставник "Десни"

Головний тренер чернігівського футбольного клубу "Десна" Олександр Рябоконь поділився думками з приводу можливого завершення чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Олександр Рябоконь в інтерв'ю zbirna.com, зокрема, зазначив, що у крайньому випадку можна закінчити чемпіонат за 10 днів, граючи через два дні на третій.

"Як можна ефективно грати, щоб якомога швидше закінчити першість? Футболістам складно буде діяти на максимумі кожні три дні протягом дев'яти турів. Можна взагалі зіграти чотири тури, щоб дограти коло на другому етапі, тоді кожен з кожним встигне зіграти і вже за цими підсумками визначати остаточні місця в турнірній таблиці. Але такий варіант, на мій погляд, потрібно використовувати у крайньому випадку, щоб закінчити чемпіонат за 10 днів, граючи через два дні на третій.

Алгоритм дій виходить від УЄФА. Насамперед вони повинні встановити єврокубкові дати і дати для внутрішніх змагань. УАФ разом з керівництвом країни мають визначити день виходу на роботу всіх команд, а Прем'єр-ліга - розробити календар ігор, що залишилися. Все має бути централізовано, щоб всі клуби перебували в рівних умовах.

У будь-якому випадку потрібно догравати. 10 днів, про які ми говорили, завжди можна знайти", - сказав Рябоконь.

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Як повідомлялося, з середині березня через пандемію коронавірусу в Україні безстроково призупинили всі футбольні змагання.

Фото: desna.football