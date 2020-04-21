Хавбек

Хавбек "Динамо" Цітаїшвілі показав, як тренується під час карантину

Відео
Укрінформ
Хавбек київського футбольного клубу "Динамо" Георгій Цітаїшвілі показав, як тренується під час карантину.

Відео свого тренування на полі 19-річний гравець столичного клубу розмістив у своєму Instagram.

Раніше Георгій Цітаїшвілі розповів, що тренується за програмою, дотримуючись при цьому всіх правил самоізоляції.

Читайте також: Форвард "Динамо" Цітаїшвілі: Тренуюся, дотримуючись правил самоізоляції

Як повідомлялося, з середині березня через пандемію коронавірусу в Україні безстроково призупинили всі футбольні змагання. Керівництво "Динамо" передбачає зниження зарплат футболістів до 70%.

"Якби чемпіонат закрився на один місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Але як я бачу, то це ще місяця півтора-два. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку", - заявив президент клубу Ігор Суркіс.

Фото: ФК "Динамо"

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-