Хавбек "Динамо" Цітаїшвілі показав, як тренується під час карантину

Хавбек київського футбольного клубу "Динамо" Георгій Цітаїшвілі показав, як тренується під час карантину.

Відео свого тренування на полі 19-річний гравець столичного клубу розмістив у своєму Instagram.

Раніше Георгій Цітаїшвілі розповів, що тренується за програмою, дотримуючись при цьому всіх правил самоізоляції.

Як повідомлялося, з середині березня через пандемію коронавірусу в Україні безстроково призупинили всі футбольні змагання. Керівництво "Динамо" передбачає зниження зарплат футболістів до 70%.

"Якби чемпіонат закрився на один місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Але як я бачу, то це ще місяця півтора-два. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку", - заявив президент клубу Ігор Суркіс.

Фото: ФК "Динамо"