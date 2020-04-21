9 травня стартує футбольний чемпіонат Фарерських островів

На 9 травня намічений старт чемпіонату Фарерських островів з футболу. Турнір проводиться за системою весна-осінь.

Спочатку чемпіонат планували розпочати 8 березня, проте корективи внесла ситуація, пов'язана з пандемією коронавірусу, повідомляє видання NRK.no.

"Нам пощастило, що ми так швидко взяли під контроль ситуацію з поширенням вірусу, щоб знову повернутися до футболу. Думаю, це добре для фарерського футболу, оскільки ми можемо отримати трохи додаткової уваги", - заявив гравець клубу "КІ Клаксвік" Оле Ерік Мідтскоген.

Додамо, що на Фарерських островах не зафіксовано жодного летального випадку від коронавирусной інфекції.