ФК "Динамо-Брест" оскаржить вилучення Хачеріді

Клуб "Динамо-Брест" направив скаргу на суддівство у матчі чемпінату країни з "Вітебськом" (0:1) до депертаменту суддівства асоціації "Білоруська федерація футболу" (АБФФ).

Клуб, зокрема, незадоволений скандальним вилученням українського захисника Євгена Хачеріді, повідомляє пресслужба динамівців. ФК "Динамо-Брест" спробує анулювати червону картку, яку вважає необгрунтованою. Читайте також: Брестське "Динамо" не стане розривати контракт з Хачеріді Раніше клуб спростував інформацію про те, що хоче розірвати контракт із Хачеріді. Фото: dynamo-brest.by.