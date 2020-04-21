ФК "Динамо-Брест" оскаржить вилучення Хачеріді
Укрінформ
Клуб "Динамо-Брест" направив скаргу на суддівство у матчі чемпінату країни з "Вітебськом" (0:1) до депертаменту суддівства асоціації "Білоруська федерація футболу" (АБФФ).
Клуб, зокрема, незадоволений скандальним вилученням українського захисника Євгена Хачеріді, повідомляє пресслужба динамівців.
ФК "Динамо-Брест" спробує анулювати червону картку, яку вважає необгрунтованою.
Раніше клуб спростував інформацію про те, що хоче розірвати контракт із Хачеріді.
Фото: dynamo-brest.by.