Жіночі екіпажі-двійки увійшли до програми Кубка світу з санного спорту

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) оголосила про те, що до програми Кубка світу включені змагання жіночих екіпажів-двійок.

Дебют відбудеться у сезоні-2021/2022, повідомляє пресслужба Міжнародной федерації санного спорту (FIL).

"Починаючи з сезону-2021/2022, на Кубку світу із санного спорту планується проводити змагання у жіночому парному розряді", - зазначається у повідомленні.

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Рішення про дебют на Кубку світу жіночих екіпажів-двійок, які вже були представлені на Олімпійських юнацьких іграх 2020 року в Лозанні, прийнято під час відеоконференції за участю президента FIL Йозефа Фендта (Німеччина) та генерального секретаря організації Ейнарса Фогеліса (Латвія).

Фото: fil-luge.org.