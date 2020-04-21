В Іспанії розробили план завершення чемпіонату з баскетболу
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
"До 31 травня організатори мають дати остаточну відповідь, чи відбудеться заключна частина чемпіонату, чи сезон буде остаточно завершено. У випадку догравання чемпіонату він має завершитися не пізніше 10 липня", - йдеться в повідомленні.
Участь у заключній частині візьмуть 12 команд (усього в сезоні стартували 18) за турнірною таблицею на момент зупинки змагань. Ці 12 команд розділять на дві групи по шість учасників. По дві кращі команди з груп вийдуть у півфінал.
Поєдинки заключної частини чемпіонату Іспанії мають відбутися в одній локації. Раніше повідомлялося, що ці матчі можуть відбутися на Канарських островах, як найменш постраждалих від пандемії коронавірусу. Також на проведення заключної частини чемпіонату претендує Андорра.
Клуби домовилися, що в нинішньому сезоні жодна команда не залишить Лігу ACB.
Пізніше учасники мають визначитися, чи потрібно збільшити лігу наступного сезону до 20 команд.