В Іспанії розробили план завершення чемпіонату з баскетболу

В іспанській Лізі ACB визначилися з формулою завершення нинішнього чемпіонату з баскетболу. До кінця травня організатори остаточно вирішать, чи відбудеться заключна частина чемпіонату, чи сезон завершать.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

"До 31 травня організатори мають дати остаточну відповідь, чи відбудеться заключна частина чемпіонату, чи сезон буде остаточно завершено. У випадку догравання чемпіонату він має завершитися не пізніше 10 липня", - йдеться в повідомленні.

Участь у заключній частині візьмуть 12 команд (усього в сезоні стартували 18) за турнірною таблицею на момент зупинки змагань. Ці 12 команд розділять на дві групи по шість учасників. По дві кращі команди з груп вийдуть у півфінал.

Поєдинки заключної частини чемпіонату Іспанії мають відбутися в одній локації. Раніше повідомлялося, що ці матчі можуть відбутися на Канарських островах, як найменш постраждалих від пандемії коронавірусу. Також на проведення заключної частини чемпіонату претендує Андорра.

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Клуби домовилися, що в нинішньому сезоні жодна команда не залишить Лігу ACB.

Пізніше учасники мають визначитися, чи потрібно збільшити лігу наступного сезону до 20 команд.