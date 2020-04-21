Світоліна поділилася подробицями віртуального тенісного турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна розкрила подробиці віртуального тенісного турніру серед гравців, в якому візьме участь.

Еліна Світоліна в інтерв'ю БТУ, зокрема, зазначила, що участь у віртуальному турнірі візьмуть 16 гравців, а додатковою мотивацію є призовий фонд.

"Це буде віртуальний теніс, будемо грати один проти одного і, звичайно ж, у ATP і WTA будуть різні сітки. Сітка буде складатися з 16 запрошених гравців. Будемо грати джойстиком. Їм дуже важко контролювати гравця і взагалі не знаю, як це все відбуватиметься. Подивимося. Призовий фонд дуже мотивує, тому будемо тренуватися.

У цій грі роблять твого гравця, який виглядає приблизно так само, як і ти. Начебто можна вибрати тільки форму. Але є одна проблема: характеристики гравця (швидкість, потужність) роблять самі розробники. Може, в цій грі буде щось не так. Здається, буде грати і Існер, тому не знаю, що вони там зробили з його подачею. Головне, що він не в жіночій сітці", - сказала тенісистка.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна виступить у віртуальному турнірі Madrid Open. Змагання з відеогри Tennis World Tour пройдуть з 27 по 30 квітня.

Читайте також: Світоліна зіграє у віртуальному турнірі Madrid Open

Нагадаємо, сезон в професійному тенісі припинений через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося про скасування Вімблдону. Інший турнір серії Grand Slam - Ролан Гаррос, перенесли на вересень. Рішення щодо проведення останнього з турнірів Grand Slam - US Open приймуть у червні.