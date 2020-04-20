Нападник «Тоттенгема» на час карантину пішов служити в армію

Кореєць Сон Хин Мін проведе місяць в таборі морської піхоти.

Нападник «Тоттенгема» Сон Хин Мін розпочав службу в армії Південної Кореї, скориставшись карантином через пандемію коронавірусу, повідомляє видання The Guardian.

27-річний футболіст займатиметься в навчальному таборі морської піхоти на острові Чеджу. Сон Хин Мін служитиме в армії лише три тижні через те, що раніше допоміг збірній Південної Кореї виграти Азіатські ігри. За цей час його очікує марш на 30 кілометрів, а також стрільба з гвинтівок.

На фото він зображений в зеленому худі і чорній бейсболці, а також із захисною маскою.

Кореєць в нинішньому сезоні АПЛ зіграв 32 матчі у всіх турнірах за «Тоттенгем». В його активі 16 голів і 9 результативних передач.

Нагадаємо, футбольний чемпіонат Англії призупинили на невизначений час через пандемію коронавірусу.

Фото: Getty Images