Суркіс припускає зниження зарплат футболістів до 70%

На думку президента «Динамо», клуби УПЛ повинні домовлятися про економію коштів.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував телеканалу «Футбол» можливе зниження зарплати гравцям команди.

«Ми отримали офіційний лист від ФІФА, де є лише рекомендаційні речі. Він про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат.

Це може бути 50%, 30% чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося. Щоб не було такого - когось ламати через коліно. Прийматимемо рішення.

Якби чемпіонат закрився на один місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Але як я бачу, то це ще місяця півтора-два. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку», - заявив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що керівництво «Динамо» обговорило з гравцями команди зниження зарплат на 50%. ПФК «Львів» першим з усіх клубів української Прем'єр-ліги пішов на вимушене скорочення зарплат гравцям.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

Фото: Укрінформ