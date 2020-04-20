Суркіс припускає зниження зарплат футболістів до 70%

Суркіс припускає зниження зарплат футболістів до 70%

Укрінформ
На думку президента «Динамо», клуби УПЛ повинні домовлятися про економію коштів.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував телеканалу «Футбол» можливе зниження зарплати гравцям команди.

«Ми отримали офіційний лист від ФІФА, де є лише рекомендаційні речі. Він про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат.

Це може бути 50%,  30% чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося. Щоб не було такого - когось ламати через коліно. Прийматимемо рішення.

Якби чемпіонат закрився на один місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Але як я бачу, то це ще місяця півтора-два. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку», - заявив Суркіс.

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Раніше повідомлялося, що керівництво «Динамо» обговорило з гравцями команди зниження зарплат на 50%. ПФК «Львів» першим з усіх клубів української Прем'єр-ліги пішов на вимушене скорочення зарплат гравцям.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

Фото: Укрінформ

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