У Німеччині на початку травня проведуть виставковий тенісний турнір

У Німеччині, де поступово почали послаблювати коронавірусний карантин, на початку травня пройде виставковий тенісний турнір Tennis Point Exhibition.

У змаганнях візьмуть участь вісім гравців, включаючи екс-64-ту "ракетку" світу Дастіна Брауна з Німеччини повідомляє The Telegraph.

Турнір пройде 1-4 травня без глядачів на трибунах. Учасники зіграют 32 матчі на критих грунтових кортах тенісного клубу Base неподалік від міста Гёр-Гренцгаузен в землі Рейнланд-Пфальц.

Tennis Channel транслюватиме турнір, а постачальник статистики Sportradar відповідатиме за рахунок матчів, завдяки чому на них прийматимуться ставки. Антикорупційна служба Tennis Integrity Unit схвалила проведення турніру, підтвердивши, що прийняті всі заходи, необхідні для запобігання договірних матчів.

Місцеві власті дозволили провести турнір за умови, що тенісисти за межами корту носитимуть маски. Під час матчів на корті будуть лише гравці та суддя на вишці.

Організатор турніру, глава європейського підрозділу PlaySight Родні Репсон заявив, що вже отримав дозвіл на проведення аналогічних змагань в американській Атланті, штат Джорджія.

На фото telegraph.co.uk: Дастін Браун.