Світоліна не впевнена, що в цьому році Підсумковий турнір WTA відбудеться

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна висловила свої припущення щодо можливості проведення Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals) в поточному сезоні.

Про це повідомляє БТУ.

"Можливо, в цьому році ми ще зіграємо в теніс, але після вересня. Всі країни по-різному вводять у себе карантин, тому через це все затягнеться на дуже довго, як мені здається. До жовтня, напевно. Китай вже більше-менш очуняв. Може, там нам запропонують грати. Але не знаю, чи захочу я туди їхати в найближчі два роки, тому що ця ситуація підкосила всіх китайців. І не думаю, що наше здоров'я будуть наражати на небезпеку, якщо все-таки там буде не чистою ситуація і буде проходити Підсумковий турнір. Взагалі я не думаю, що він буде проходити у цьому році. Дуже багато місяців буде пропущено і не зрозуміло, хто і за якими критеріями буде кваліфікуватися. Підсумковий турнір може взагалі не пройти", - сказала Світоліна.

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Нагадаємо, що Еліна в 2018 році стала чемпіонкою WTA Finals в Сінгапурі, а в минулому сезоні поступилася у фіналі Підсумкового турніру, який до 2028 року буде проходити в Шеньчжені (Китай).

Фото: Getty Images.