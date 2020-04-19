Світоліна вважає, що тенісний сезон відновлять восени

Українська тенісистка не впевнена, що в цьому році проведуть Підсумковий турнір.

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася своєю думкою про те, коли можуть відновитися тенісні турніри після пандемії коронавірусу, повідомляє YouTube-канал «Великий теніс України».

«Можливо, ще зіграємо в теніс в цьому році, але після вересня. Я так думаю. Тому що всі країни роблять по-різному свій карантин, тому все затягнеться на дуже довгий час. До жовтня, може.

Китай вже більш-менш очуняв, може нам там запропонують зіграти. Але не знаю, чи захочу я туди їхати в найближчі два роки.

Я не думаю, що Підсумковий турнір взагалі відбудеться в цьому році, тому що не відіграли кілька місяців. Незрозуміло, хто і як кваліфікується», - сказала Світоліна.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна зіграє у віртуальному турнірі Madrid Open. Змагання з відеогри Tennis World Tour пройдуть з 27 по 30 квітня.

Нагадаємо, сезон в професіональному тенісі призупинили через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося про скасування Вімблдону. Інший турнір серії Grand Slam – Ролан Гаррос перенесли на вересень. Рішення про проведення останнього з турнірів Grand Slam – US Open приймуть у червні.

Фото: сайт WTA