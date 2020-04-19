Клуб першої ліги «Агробізнес» допоміг медикам Хмельниччини і Тернопільщини

Медичні заклади отримали апарати ШВЛ, медикаменти і засоби гігієни.

Клуб першої ліги «Агробізнес» (Волочиськ) передав чотирьом медзакладам Хмельницької та Тернопільської області необхідну допомогу в боротьбі з коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня і Волочиська центральна районна лікарня отримали по апарату штучної вентиляції легенів.

«Центру первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради передали захисні комбінезони, респіратори, пірометри, бактерицидні лампи і бактерицидні опромінювачі, хірургічні халати, засоби дезінфекції.

Підволочиська центральна районна лікарня отримала сантехніку, холодильник і водонагрівач. Волочиському РВ Національної поліції України надано паливо і пірометри.

Нагадаємо, в середині березня безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону. «Агробізнес» пішов на вимушену перерву на 6 місці першої ліги.

Фото: сайт ФК "Агробізнес"