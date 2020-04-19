Етапи Кубка світу зі стрільби в Індії та Азербайджані скасовані

Міжнародна федерація стрілецького спорту (ISSF) оголосила про скасування через пандемію етапу Кубка світу з кульової та стендової стрільби в Нью-Делі (Індія), який був запланований на 5-29 травня (кулевики з 5 по 13-е, стендовики з 20 по 29-е).

Крім того, як повідомляє офіційний сайт ISSF, скасований етап Кубка світу в Баку (Азербайджан), який стояв в календарі 22 червня - 3 липня.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше були скасовані юніорська першість світу з кульової та стендової стрільби в німецькому Зуле (11-19 липня) і етап Кубка світу в німецькому Мюнхені з кульової стрільби (2-9 червня).