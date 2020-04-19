Став відомий проект реставрації стадіону «Старт»

Новий спорткомплекс в Києві зможе одночасно прийняти 3700 осіб.

Департамент містобудування та архітектури Києва на своїй сторінці у Facebook повідомив, що архітектурно-містобудівна рада підтримала ініціативу по реставрації комплексу стадіону «Старт» з пристосуванням до сучасних вимог і реконструкцією нежитлових будівель.

Планується повністю реконструювати спортивний комплекс відповідно до сучасних стандартів, зробити дворівневий підземний паркінг, реконструювати додаткову трибуну і відреставрувати об'єкти, які є історичними пам'ятками: вхідні ворота, меморіал футболістам «Матчу смерті» і футбольне поле.

Також планується привести в порядок і навколишню територію, створення бігових і велодоріжок з благоустроєм всього парку. У самому ж комплексі повинен з'явитися невеликий музей, зали для занять баскетболом і волейболом, кафе, роздягальні та фітнес-клуб.

За даними проектантів, комплекс матиме потужність в 3700 осіб з можливістю збільшення до 5000.

Нагадаємо, у червні 2019-го КМДА повідомляла, що стадіон «Старт» реконструюють до 2021 року.

Фото: Укрінформ, Facebook