Джошуа готовий вийти в ринг проти Усика

Британський чемпіон назвав українця у своєму списку обов’язкових суперників.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO Ентоні Джошуа заявив, що готовий побитися з топ-боксерами дивізіону. Британець не стане тікати і готовий прийняти виклик українця Олександра Усика, повідомляє Sky Sports.

«Мене поважатимуть в суперважкому дивізіоні, знаючи, що я ніколи не ухилявся від поєдинків. Усик, Вайт, Ф'юрі, Вайлдер - вони всі в моєму списку.

Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, і якщо Вайт і Ф'юрі не вступлять в бій, я прийму його виклик без тіні сумніву», - сказав Джошуа.

Нагадаємо, що бій Джошуа проти болгарина Кубрата Пулєва перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу. Бій Усика з Дереком Чісорою планувався на 23 травня в Лондоні. Нові дати поєдинків стануть відомі пізніше.