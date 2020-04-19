Побачимо футбол в кінці травня – лікар-інфекціоніст

Футбольні матчі проводитимуть без глядачів до тих пір, поки існує ризик масового поширення епідемії.

Авторитетний інфекціоніст Володимир Курпіта назвав приблизні терміни повернення футболу в Україні, повідомляє телеканал «Футбол».

«Футбольні матчі проводитимуть без глядачів до тих пір, поки існує ризик масового поширення. Його можна зменшити трьома основними методами: перехворіє 60% населення, винайдення вакцини і пошук ліків, які зупинять масове поширення інфекції.

У мене немає оптимізму в цьому питанні, оскільки кілька авторитетних епідеміологів заявили, що COVID-19 - перша ластівка в серії жахливих випробувань для людства.

Багато фахівців стверджують, що у нас буде кілька хвиль. Всі сподіваються: друга і третя хвиля будуть не такими важкими. Поки вірус відомий всього 4 місяці, тому робити висновки рано.

Сподіваюся, що ми побачимо футбол в кінці травня або на початку червня. Мені хотілося б, щоб ці рішення приймалися зважено, враховуючи всі потенційні ризики для футболістів і глядачів», - розповів Курпіта.

Нагадаємо, в середині березня безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону.

Фото: Укрінформ