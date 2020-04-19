«ПСЖ» підвищить Неймару зарплату до 38 млн євро на рік – ЗМІ

Паризький клуб робить усе, аби втримати бразильца від повернення в «Барселону».

«Парі Сен-Жермен» сподівається переконати бразильського нападника Неймара підписати нову угоду, запропонувавши йому заробітну плату в розмірі 38 мільйонів євро на рік, повідомляє журналіст Ніколо Шира на своїй сторінці в Twitter.

«Барселона» працює над поверненням Неймара, але «ПСЖ» не хоче втрачати гравця. Спортивний директор парижан Леонардо готовий запропонувати гравцеві контракт на суму 38 мільйонів євро за сезон до 2025 року», - написав Ніколо Шира.

Нині Неймар заробляє в клубі 31,6 млн євро за сезон. Це третій показник серед найбільш високооплачуваних гравців в світі після Ліонеля Мессі («Барселона») і Кріштіану Роналду («Ювентус»).

Нагадаємо, що Неймар перейшов з «Барселони» в «ПСЖ» влітку 2017 року за 222 млн євро. У 15 матчах чемпіонату Франції в цьому сезоні форвард записав на свій рахунок 13 забитих м’ячів і 8 результативних передач.

Фото: twitter.com