Надаль має намір провести тенісний турнір на базі своєї академії
На думку Надаля, такий формат закритого турніру без глядачів допоможе гравцям повернути форму, оскільки вони давно не грають через пандемію коронавірусу, повідомляє Le Figaro.
"Зараз теніс - найменш важлива річ. Найважливіше - здоров'я людей. Але я був би радий, якщо моя академія протягом наступних декількох місяців зможе допомогти професійним гравцям. Вони могли б приїхати і взяти участь в турнірі. Поки їх немає, але ми можемо організувати це для підтримки форми перед поновленням основних турнірів", - заявив Рафаель.
Академія Надаля вже веде переговори про організацію змагань з Асоціацією тенісистів професіоналів (АТР). Всі гравці, які приїдуть, мають розміститися на об'єктах академії, де зможуть грати і тренуватися. А телебачення організовує трансляції. АТР ідею підтримала.
Фото: atptour.com