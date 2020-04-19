Надаль має намір провести тенісний турнір на базі своєї академії

Друга "ракетка" світу іспанець Рафаель Надаль планує провести великий тенісний турнір на базі своєї академії в Іспанії.

На думку Надаля, такий формат закритого турніру без глядачів допоможе гравцям повернути форму, оскільки вони давно не грають через пандемію коронавірусу, повідомляє Le Figaro.

"Зараз теніс - найменш важлива річ. Найважливіше - здоров'я людей. Але я був би радий, якщо моя академія протягом наступних декількох місяців зможе допомогти професійним гравцям. Вони могли б приїхати і взяти участь в турнірі. Поки їх немає, але ми можемо організувати це для підтримки форми перед поновленням основних турнірів", - заявив Рафаель.

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Академія Надаля вже веде переговори про організацію змагань з Асоціацією тенісистів професіоналів (АТР). Всі гравці, які приїдуть, мають розміститися на об'єктах академії, де зможуть грати і тренуватися. А телебачення організовує трансляції. АТР ідею підтримала.

Фото: atptour.com