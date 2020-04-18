Футболісти

Футболісти "Роми" погодяться на зниження зарплати на чотири місяці

Укрінформ
Футболісти і тренерський штаб італійської "Роми" погодяться на скорочення зарплати за період з березня по червень, якщо чемпіонат країни так і не буде дограний.

Як повідомляє італійське видання Corriere dello Sport, від зарплати за березень відмовилося і керівництво римського клубу. Якщо чемпіонат буде дограний, то гравці погодяться на відстрочку виплати зарплати на 2,5 місяці.

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Чемпіонат Італії припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося, що турнір може бути відновлений в кінці травня.

Фото: asroma.

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