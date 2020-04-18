Футболісти "Роми" погодяться на зниження зарплати на чотири місяці

Футболісти і тренерський штаб італійської "Роми" погодяться на скорочення зарплати за період з березня по червень, якщо чемпіонат країни так і не буде дограний.

Як повідомляє італійське видання Corriere dello Sport, від зарплати за березень відмовилося і керівництво римського клубу. Якщо чемпіонат буде дограний, то гравці погодяться на відстрочку виплати зарплати на 2,5 місяці.

Чемпіонат Італії припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Раніше повідомлялося, що турнір може бути відновлений в кінці травня.

Фото: asroma.