Менеджер Чісори вважає, що той поб'є Усика

Девід Хей впевнений, що Чісора у відмінній формі.

Менеджер британського боксера Дерека Чісори – Девід Хей вважає, що його підопічний переможе українця Олександра Усика, повідомляє talksport.com.

«Багато боксерів втратили контроль над собою через карантин. Вони п'ють пиво і святкують Великдень, але Чісора не робить всього цього, він піклується про себе.

Тому, коли коронавірус згасне, а Чісора отримає шанс, він поб'є Усика. А потім стане претендентом номер один на бій з Ентоні Джошуа. Це мрія Дерека», - сказав Хей.

Промоутер Олександра Усика – Олександр Красюк назвав орієнтовний термін поєдинку українця з Дереком Чісорою. Бій попередньо перенесли на липень.

Нагадаємо, бій Усика з Чісорою планувався на 23 травня в Лондоні.

Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

Фото: matchroomboxing