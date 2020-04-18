Хокеїсти "Донбаса" провели міні-тренування у Костянтинівці
Укрінформ
Для того, аби довести, що підтримувати себе у добрій формі можна за будь-яких умов, хокейний клуб "Донбас" проводить ранкові зарядки.
У суботу, 18 квітня, донецька команда відгукнулася на запрошення мешканців будинку 53 по вулиці 6 вересня у Констянтинівці і з радістю провела ранкове міні-тренування, повідомляє пресслужба українського клубу.
"Тренером з фізичної підготовки став нападник "Донбаса" Олег Шишлянніков. Правильну техніку виконання вправ йому допомагав демонструвати гравець команди "Донбаса-2004" Валерій Раскін", - зазначається у повідомленні.
Хокеїсти показали мешканцям Костянтинівки комплекс вправ, а шанувальники спорту з балконів спостерігали за заняттями семиразових чемпіонів України.
Додамо, що ХК "Донбас" планує проведення ранкових розминок кожної суботи та неділі.
Фото: hcdonbass.com.