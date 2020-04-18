"Атлетико" може отримати запрошення для участі в Лізі чемпіонів

Мадридський футбольний клуб "Атлетико" може залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон, якщо чемпіонат Іспанії не буде дограна через пандемію коронавірусу.

Нині підопічні Дієго Сімеоне посідаєть шосту сходинку, яка не дає право брати участь в Лізі чемпіонів. УЄФА планує зробити для команди виняток і запросити до групового етапу, повідомляє The Sun.

Такий виняток УЄФА зробить, враховуючи заслуги "Атлетико", який двічі двічі за останні кілька років доходив до фіналу найпрестижнішого турніру Європи.

Фото: marca.com.