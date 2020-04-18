Фуркаду помилково відправили Великий кришталевий глобус

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) помилково відправив французу Мартену Фуркаду Великий кришталевий глобус.

За підсумками минулого сезону переможцем загального заліку став норвежець Йоганнес Бьо, нагадує L'Equipe.

"Великий кришталевий глобус, який мав отримати Йоганнес, прислали мені. А мій глобус за індивідуальні гонки - йому. Запропонував йому залишити все, як є", - розповів Фуркад.

Нагадаємо, у віці 31 року Фуркад минулого сезону завершив кар'єру біатлоніста.

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Француз є пятиразовим олімпійським чемпіоном та 13-разовим чемпіоном світу.

Фото: biathlonworld.com.