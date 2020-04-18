Сьогодні починається міжнародний шаховий онлайн-турнір Magnus Carlsen Invitational

За ініціативи чемпіона світу з шахів норвежця Магнуса Карлсена в суботу, 18 квітня, стартує двотижневий турнір Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Як повідомляв Укрінформ, крім Карлсена, виступлять Фабіано Каруана (США), Дін Ліжень (Китай), Ян Непомнящий (Росія), Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Аніш Гірі (Голландія), Хікару Накамура (США), а також 16-річний іранець Аліреза Фірузджа, який виступає під прапором Міжнародного федерації шахів (ФІДЕ).

У першому турі зустрінуться: Карлсен - Накамура, Аліреза - Дін Ліжень, Каруана - Непомнящий, Вашьє-Лаграв - Гірі.

Спочатку суперники зіграють між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

Початок партій о 17 годині за київським часом.