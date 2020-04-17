У «Колосі» на 20% скоротили зарплати – ЗМІ

У багатьох клубах не отримували зарплати останні півтора місяці.

Журналіст «Футбольного формату» Олег Ящук розповів про зниження зарплат в ряді клубів УПЛ.

«У «Колосі» через карантин на 20% скоротили зарплати. Це точно, позавчора їм вже дали.

У «Карпатах» нічого не платять уже протягом трьох місяців.

У багатьох клубах не отримували зарплати останні півтора місяці», - сказав Ящук.

Нагадаємо, керівництво ПФК «Львів» першим з усіх клубів української Прем'єр-ліги пішло на вимушене скорочення зарплат гравцям.

В середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні. Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону.

Фото: narodna-pravda.ua