УЄФА планує почати наступний розіграш футбольної Ліги чемпіонів 20 жовтня
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився з датою початку розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.
За відомостями джерела, перші матчі групового етапу турніру повинні стартувати 20 жовтня. Розіграш Ліги Європи УЄФА почнеться з 22 жовтня.
Матчі кваліфікаційного раунду турнірів повинні початися в кінці липня - початку серпня.
Зазначимо, що у сезоні-2019/20 групові етапи єврокубків стартували 16 вересня.