УЄФА планує почати наступний розіграш футбольної Ліги чемпіонів 20 жовтня

УЄФА планує почати наступний розіграш футбольної Ліги чемпіонів 20 жовтня

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився з датою початку розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За відомостями джерела, перші матчі групового етапу турніру повинні стартувати 20 жовтня. Розіграш Ліги Європи УЄФА почнеться з 22 жовтня.

Матчі кваліфікаційного раунду турнірів повинні початися в кінці липня - початку серпня.

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Зазначимо, що у сезоні-2019/20 групові етапи єврокубків стартували 16 вересня.

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