Мінспорту Білорусі продовжило призупинення дитячо-юнацьких змагань

Міністерство спорту і туризму Білорусі через ситуацію з поширенням коронавируса рекомендувало продовжити призупинення проведення в країні спортивних заходів для дітей та підлітків "до особливого розпорядження".

"На підставі рекомендацій міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, спрямованих на протидію поширенню коронавируса COVID-19, міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь рекомендує продовжити призупинення проведення спортивних заходів для дітей і підлітків до особливого розпорядження", - йдеться на офіційному сайті відомства.

Відзначимо, що 14 березня були надані рекомендації призупинити подібні змагання в Білорусі до 6 квітня, потім - до 20 квітня. При цьому дорослий чемпіонат Білорусі з футболу поки не припинено.

Фото: БелТА.