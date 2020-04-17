"Барселона" не повертатиме Неймара нінішнього літа
Укрінформ
Через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, у іспанського футбольного клубу "Барселона" не вистачить коштів на повне здійснення літніх трансферних планів.
Через це каталонці вирішили не повертати до команди з французького "ПСЖ" 28-річного зіркового бразильського форварда Неймара, повідомляє Cat Radio.
"Клуб налаштований запросити 22-річного аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса з італійського "Інтера", а також вкласти кошти у подовження контракту з капітаном команди Ліонелем Мессі", - зазначається у повідомленні.
Додамо, що Неймар відкрито каже про бажання повернутися до "Барселони" і навіть готовий піти на зниження зарплати.
Фото: eurosport.