Власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат у всіх європейських чемпіонатах

Власник англійського футбольного клубу "Брайтон" Тоні Блум висловив думку про необхідність запровадження стелі зарплат у всіх європейських чемпіонатах через пандемію коронавірусу.

Тоні Блум, зокрема, зазначив, що в іншому випадку зарплати гравців стануть непідйомними для клубів.

"Якщо це спрацює, то стелю треба вводити в усьому світі. В Європі - обов'язково, хоча зробити це буде дуже важко. Тим не менш, якщо ліги прийдуть до певної угоди і при цьому, я впевнений, виникнуть юридичні питання, то щось в регламентах треба буде поміняти. В іншому випадку зарплати гравців продовжать рости далі й стануть непідйомними для клубів", - передає слова Блума Livetv.sx.

Нагадаємо, що всі єврокубкові і національні європейські турніри з футболу, крім чемпіонату Білорусі, наразі зупинені через пандемію коронавірусу.

Фото: Icon Sport