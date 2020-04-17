ISU: відкладати чемпіонат світу-2020 з фігурного катання вже більше неможливо

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заявив, що пройдена точка неповернення щодо проведення чемпіонатів світу 2020 року з фігурного катання, шорт-треку і синхронного фігурного катання.

Скасовано березневі чемпіонати світу з шорт-треку в Сеулі (Республіка Корея) і фігурного катання в Монреалі (Канада), а також квітневий чемпіонат із синхронного фігурного катання в Лейк-Плесіді (США), повідомляє офіційний сайт ISU.

"Пам'ятаючи про ескалацію негативних подій, пов'язаних з COVID-19, і заходи, вжиті державними органами, а також про матеріально-технічні проблеми, Рада ISU під час своєї онлайн-зустрічі прийшла до висновку, що відкладання чемпіонатів ISU 2020 року неможливе", - сказано у повідомленні.

Рада ISU вирішила, що такі чемпіонати ISU повинні бути однозначно скасовані:

- чемпіонат світу з шорт-треку серед юніорів, Сеул, 13-15 березня 2020 року;

- чемпіонат світу з фігурного катання, Монреаль, 16-22 березня 2020 року;

- чемпіонат світу із синхронного катання серед юніорів, Лейк-Плесіді, 3-5 квітня 2020 року.

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Що стосується планування сезону-2020/21 і з огляду на невизначений розвиток кризи COVID-19 і його вплив на проведення міжнародних спортивних заходів, Рада ISU проведе ще одну онлайн-зустріч 28 квітня, коли будуть обговорюватися різні сценарії подій COVID-19 і впливу на календар ISU . Мета полягає в тому, щоб розробити і довести до відома всіх зацікавлених сторін варіанти, які підходять для різних сценаріїв, щоб обмежити невизначеність. Ця оцінка також буде враховувати премії ISU з фігурного катання.