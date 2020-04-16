Нападник «Десни» Філіппов спростував інтерес «Динамо»

Нападник «Десни» Філіппов спростував інтерес «Динамо»

Укрінформ
Водночас, Філіппов готовий розглянути пропозиції, які влаштують його і чернігівський клуб.

Форвард клубу УПЛ «Десна» (Чернігів) Олександр Філіппов прокоментував інформацію про інтерес «Динамо», повідомляє footboom.com.

«Сьогодні відкрив інтернет і з подивом прочитав. Ніхто до мене не звертався з «Динамо». Я продовжив контракт з «Десною» до літа 2022 року, мене і мою сім'ю тут все влаштовує. Втім, якщо будуть пропозиції, які влаштують мій нинішній клуб і мене особисто, то чому б і ні», - сказав Філіппов.

Читайте також: "Мілан" хоче запросити гравця київського "Динамо"

Нагадаємо, сьогодні деякі українські ЗМІ повідомили про інтерес київського «Динамо» до нападника «Десни» Олександра Філіппова. Нібито він має стати заміною дискваліфікованому за допінг Артему Бєсєдіну.

Фото: sport.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-