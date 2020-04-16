Нападник «Десни» Філіппов спростував інтерес «Динамо»

Водночас, Філіппов готовий розглянути пропозиції, які влаштують його і чернігівський клуб.

Форвард клубу УПЛ «Десна» (Чернігів) Олександр Філіппов прокоментував інформацію про інтерес «Динамо», повідомляє footboom.com.

«Сьогодні відкрив інтернет і з подивом прочитав. Ніхто до мене не звертався з «Динамо». Я продовжив контракт з «Десною» до літа 2022 року, мене і мою сім'ю тут все влаштовує. Втім, якщо будуть пропозиції, які влаштують мій нинішній клуб і мене особисто, то чому б і ні», - сказав Філіппов.

Нагадаємо, сьогодні деякі українські ЗМІ повідомили про інтерес київського «Динамо» до нападника «Десни» Олександра Філіппова. Нібито він має стати заміною дискваліфікованому за допінг Артему Бєсєдіну.

Фото: sport.ua