ФЛАУ не отримає щорічну фінансову допомогу - Гоцул

Українська легка атлетика змушена економити.

Голова Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул розповів, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) припинить виплачувати щорічну фінансову допомогу національним федераціям, повідомляє «Діалог».

«Дуже великий удар відчує на собі спорт в економічному плані. Федерація легкої атлетики України вже отримала повідомлення від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій про те, що щорічна допомога, яку ми традиційно отримували, тепер виплачуватися не буде.

Це показник того, як коронавірус вдарив по світовій легкій атлетиці. Може бути, в глобальному плані ця сума не така велика, але для нас її втрата досить болюча.

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В умовах карантину, що спричинило за собою скасування або перенесення найбільших змагань, як легка атлетика, так і весь світовий спорт зазнали серйозних економічних втрат. Тому й міжнародні спортивні інстанції змушені значно урізати або взагалі припиняти фінансову допомогу національним федераціям», - сказав Гоцул.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що підтримає олігархів, які захочуть очолити спортивні федерації країни.

Фото: Укрінформ