"Формула-1" заявила, що почне сезон влітку і суттєво змінить свій календар

Керівництво вищого класу автомобільних гонок "Формула-1" виступило із заявою з приводу проведення сезону-2020.

"Як вже повідомлялося раніше, ми маємо намір почати сезон-2020 цього літа, - йдеться в заяві на офіційному сайті "Формули-1". - У нинішній час не можна бути впевненим в тому, коли ситуація в світі покращиться, але коли вона покращиться, ми будемо готові знову проводити гонки. Ми прагнемо до того, щоб забезпечити нашим фанатам повноцінний сезон у 2020 році. В даний час "Формула-1" працює з організаторами етапів над складанням нового календаря сезону-2020. Послідовність етапів та терміни їх проведення можуть істотно відрізнятися від попереднього розкладу. Як тільки з'явиться ясність, ми опублікуємо актуальний календар сезону. Ми будемо використовувати літні місяці, на які було заплановано перерву в сезоні, як період для проведення етапів. Дата закінчення сезону, яка спочатку намічалася на 29 листопада, буде зміщена на більш пізній термін. Також, ми працюємо над тим, щоб повернути кошти людям, які купили квитки на етапи, які були скасовані або відкладені.

Сезон-2020 на "Формулі-1" ще не почався через пандемію коронавірусу.

На фото: траса "Спа-Франкоршам" в Бельгії (AFP).