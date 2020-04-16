Промоутер Ломаченка назвав більш пріоритетних суперників, ніж Хейні

Боб Арум, промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO та WBC у легкій вазі українського боксера Василя Ломаченка, назвав можливих наступних суперників свого підопічного.

Боб Арум, зокрема, зазначив, що Девін Хейні, який заявив, що хоче провести бій проти переможця бою Ломаченко – Лопес, не є пріоритетним варіантом.

"Це не особливо мене хвилює, але для Ломи та Лопеса є і більш цікаві суперники, ніж Девін Хейні. І я назву їх. Джервонта Девіс вважається більш визнаним і відомим бійцем, ніж Хейні. Ще є мексиканський хлопець (Райан Гарсія), який б'ється у Оскара (Де Ла Хойя, глави промоушена Golden Boy). Його фанатська база набагато обширніше. Думаю, переможець бою Ломаченко - Лопес захоче битися саме з ними", - передає слова Арума Sport.ua.

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Як повідомлялося, поєдинок Ломаченко - Лопес, який мав відбутися 30 травня, перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Український боксер заявив, що дуже хоче цього бою, оскільки американець гондураського походження володіє його титулом за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).