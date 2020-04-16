НБА: захисник "Х'юстона" забеспечуватиме продуктами по 600 сімей 8 тижнів поспіль

Захисник клубу північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Х'юстон Рокетс" Джеймс Харден протягом восьми тижнів постачатиме продукти 600 сім'ям Х'юстона, які постраждали від коронавірусу.

Про це інформує офіційний сайт НБА.

У заяві повідомляється, що для цього найцінніший гравець регулярного чемпіонату НБА сезону-2017/18 Харден об'єднався з мережею місцевих супермаркетів.

Сезон-2019/20 в НБА призупинено через коронавірусу, як і більшість змагань у всьому світі.

На фото: Джеймс Харден (Getty Images).